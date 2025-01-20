نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صورة لـ مصطفى شعبان من مسلسل حكيم باشا رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة WATCH IT عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان من مسلسل «حكيم باشا»، وذلك تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2025.

قصة مسلسل حكيم باشا

يلعب مصطفى شعبان دور "حكيم"، الذي يجد نفسه في مطاردة مستمرة من قبل عصابة تسعى للحصول على ما بحوزته من آثار، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول مصطفى شعبان في مواجهات مباشرة مع الفنان أحمد صيام، حيث يتنافس كلاهما على السيطرة والتفوق ليصبح أحدهما الزعيم الأول في مافيا تجارة الآثار.

ابطال مسلسل حكيم باشا

ويضم مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

طارق الشيخ يغنى تتر مسلسل "حكيم باشا"

ومن ناحية اخري، يغنى نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ تتر مسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى، كما يقدم طارق عدة رباعيات ضمن أحداث المسلسل

آخر أعمال مصطفي شعبان

وكان آخر أعمال مصطفي شعبان هو مسلسل “ المعلم ”، وشاركه فى البطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.