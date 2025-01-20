لهذا السبب.. تامر حسني ونيللي كريم يتصدران التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم تامر حسني ونيللي كريم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركا في فقرة غنائية استعراضيه ضمن فعاليات حفل Joy Awards بموسم الرياض.

تامر حسني ونيللي كريم يتصدران التريند

أحيا تامر حسني حفل Joy Awards 2025 أول أمس، حيث صعد على المسرح على أنغام أغنيته بنت الإيه، فيما شاركت نيللي كريم في الغناء معه في دويتو لفت الأنظار، وقدما سويًا أكثر من أغنية منها بنت الإيه ومعلمين، مع عدد من الاستعراضات المبهجة.

لقطات مميزة في Joy Awards 2025

وكانت قد شهدت Joy Awards 2025 العديد من اللقطات المميزة، ومنها لحظة تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بجائزة صناع الترفيه الفخرية، خطف نجله كريم عبدالعزيز الأضواء، عندما صعد إلى خشبة المسرح وقبل يد والده، والتقطت الكاميرات ياسمين صبري أثناء حديثها مع النجم التركي باريش أردوتش، الذي كانت تجلس بجانبه خلال فعاليات الحفل، وكانا يتبادلان الحديث، وتداول العديد من رواد السوشيال ميديا هذا اللقاء بينهما.

آخر أغاني تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني هي أغنية فعلا مبيتنسيش مع الفنان رامي صبري، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين على يوتيوب، وقدمها تامر ورامي عى طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع ومكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين، فيما تولى تامر حسني مهمة إخراج الكليب.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو فيلم السرب، الذي شارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي، أحمد حاتم، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني ومحمد ممدوح، ومن إخراج أحمد نادر جلال، مسلسل "فراولة" 2024، ودارات احداثه في إطار اجتماعي، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة المكونة من 15 حلقة بعد نجاح تجربتها في العام الماضي.