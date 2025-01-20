أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل الراعي

رئيس المؤتمر يواسي آل الراعيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج علي حسين الراعي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى محمد علي حسين الراعي وإخوانه وكافة آل الراعي بمديرية ثلاء بمحافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،،