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تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة

أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لولاية جديدة تمتد لمدة أربع سنوات خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدةأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لولاية جديدة تمتد لمدة أربع سنوات خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. جرت مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية داخل مبني (الكابيتول) بحضور رؤساء الولايات المتحدة السابقين وحشد كبير من أعضاء الكونغرس والدبلوماسيين ورجال الأعمال وأعضاء حملة ترامب الانتخابية. ويعود ترامب إلى البيت الأبيض من جديد لولاية ثانية بعد ولايته الأولى التي امتدت في الفترة من (2017 -2021) قبل أن يخسر في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس جوبايدن.

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