العالم اليوم - أول تغريدة لترامب من حسابه الرئاسي.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر أول تغريدة لترامب من حسابه الرئاسي.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:25 صباحاً - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول تغريدة له من حساب الرئاسة على موقع "إكس" بعد تنصيبه رئيسا جديدا للولايات المتحدة يوم الإثنين.

وقال ترامب في منشوره: "سأقاتل كل يوم من أجلكم بكل نفس في جسدي".

وأضاف: "لن أرتاح حتى نصل لأميركا القوية والأمنة والمزدهرة التي يستحقها أطفالنا وتستحقونها أنتم".

واختتم منشوره بالقول: "سيكون هذا حقا العصر الذهبي لأميركا".

وأدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الإثنين ليعود مجددا إلى السلطة بعد غياب أربع سنوات إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن الذي انتهت فترة ولايته.

وفي خطاب التنصيب، قال ترامب إن الحقبة الذهبية لأميركا "بدأت للتو"، وأن انحدارها "قد انتهى".

وأضاف أنه لن يسمح لأحد باستغلال أميركا، مؤكدا أنه: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن "الانحدار في الولايات المتحدة انتهى".

ولم ينس ترامب مهاجمة فترة إدارة سلفه بايدن قائلا: "الحكومة الأميركية السابقة لم تتمكن من إصلاح أي أزمة في العالم".

كما قال إنه واثق من بداية عهد جديد من النجاح الوطني، مضيفا: "سأوقّع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية التاريخية. أميركا الآن عادت للأميركيين".