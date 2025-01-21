القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان عصام عمر، في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان “نص الشعب اسمه محمد”.

ويُمثل مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أولى تجاربه في البطولة المُطلقة بمواسم رمضان 2025، ويتكون من 15 حلقة.

القائمة الكاملة لأبطال نص الشعب اسمه محمد

ويضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام.

قصة نص الشعب اسمه محمد

ويقدم عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تجسد رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري ضمن الأحداث.

أحدث أعمال عصام عمر

ومن ناحية اخري، ينتظر عصام عمر عرض فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة، الأول هو فرقة الموت الذي يجمعه بنخبة من النجوم منهم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي، والثاني هو فيلم سيكو سيكو، الذي يقدمه في بطولة مشتركة مع طه دسوقي.

اخر اعمال عصام عمر

وكان اخر اعمال عصام عمر هو فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، والفيلم من تأليف خالد منصور ومحمد الحسيني ومن إخراج خالد منصور ومن إنتاج محمد حفظي، وايضا شارك في مسلسل مسار إجباري، عُرض في 15 حلقة، خلال النصف الأول من شهر رمضان الماضي، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، جوري بكر، مي الغيطي، ياسمينا العبد، وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.