نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج 1- محمد صلاح (ليفربول): 18 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 17 هدفاً

3- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 15 هدفاً

4- كول بالمر (تشيلسي9: 14 هدفاً

5- كريس وود (نوتينغهام فورست): 14 هدفاً

6- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف

7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف

8- يوان ويست (برينتفورد): 10 أهداف

9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 10 أهداف

10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 10 أهداف