نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
1- محمد صلاح (ليفربول): 18 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 17 هدفاً
3- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 15 هدفاً
4- كول بالمر (تشيلسي9: 14 هدفاً
5- كريس وود (نوتينغهام فورست): 14 هدفاً
6- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف
7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف
8- يوان ويست (برينتفورد): 10 أهداف
9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 10 أهداف
10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 10 أهداف