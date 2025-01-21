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الدوري الإيطالي: كومو يصعق أودونيزي

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الدوري الإيطالي: كومو يصعق أودونيزي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:00 صباحاً - صعق فريق كومو ضيفه أودونيزي وغلبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطاليبكرة القدم.

سجل أهداف كومو كل من الحسن دياو (د 5) وغابرييل ستريفيزا (د 44) ولاعب أودونيزي جاكا بيول خطأ في مرماه (د 79) ونيكو باز (د 90)، وسجل هدف أودونيزي مارتين بايرو (د 50).

ورفع كومو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، وبقي رصيد أودونيزي 26 نقطة في المركز العاشر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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