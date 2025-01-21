هل كثرة النسيان علامة على وجود مرض خطير

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:00 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن كثرة النسيان لدى الشخص قد تكون مؤشرًا على وجود مشاكل صحية أو نفسية كامنة. في الواقع، لا يمكن الحكم على أن النسيان المتكرر هو دليل على إصابة الشخص بمرض خطير دون إجراء تقييم طبي شامل.

في هذا المقال، سنستكشف العوامل المختلفة التي قد تؤدي إلى كثرة النسيان وما إذا كان ذلك قد يكون مؤشرًا على وجود مرض خطير أم لا.

العوامل المؤدية إلى كثرة النسيان:

1. التقدم في العمر: من المعروف أن قدرة الذاكرة تبدأ في التدهور مع تقدم العمر. وهذا أمر طبيعي ولا يعني بالضرورة وجود مرض. ومع ذلك، إذا لاحظ الشخص تدهورًا سريعًا في الذاكرة، فقد يكون هناك سبب آخر وراء ذلك.

2. الإجهاد والقلق: الإجهاد المزمن والقلق الشديد قد يؤثران على القدرة على التركيز والتذكر. فعندما يكون الشخص منشغلاً بالمشاكل اليومية، قد ينسى أشياء بسيطة.

3. نقص النوم: قلة النوم أو اضطرابات النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز. فالنوم المنتظم والكافي مهم للحفاظ على الصحة العقلية والبدنية.

4. الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والأمراض القلبية والسكتة الدماغية قد تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والإدراك.

5. الأدوية والمواد الكيميائية: بعض الأدوية والمواد الكيميائية، مثل المهدئات والمسكنات، قد تسبب ضعف الذاكرة كأحد آثارها الجانبية.

6. الإصابات في الرأس: الإصابات في الرأس أو الحوادث التي تؤدي إلى صدمة في الرأس قد تؤثر على قدرة الفرد على التذكر والتركيز.

متى يكون النسيان مؤشرًا على مرض خطير؟

على الرغم من أن كثرة النسيان قد تكون مؤشرًا على مشاكل صحية أو نفسية، إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك دون إجراء تقييم طبي شامل. إذا كان النسيان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التغيرات المفاجئة في المزاج أو الشخصية أو صعوبة في القيام بالمهام اليومية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مرض خطير مثل الخرف أو الزهايمر. في هذه الحالات، من المهم التواصل مع الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الكامن وراء كثرة النسيان.