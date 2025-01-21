الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

بقي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة في صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة (20) على الرغم من عدم تسجيله..

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً

2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 12 هدفاً

3- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً

4- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف

5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 9 أهداف

6- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف

7- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف

8- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف

9- فينيسيوس جونيور (ديبورتيفو ألافيس): 8 أهداف