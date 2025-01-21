نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بقي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة في صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة (20) على الرغم من عدم تسجيله..
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً
2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 12 هدفاً
3- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً
4- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف
5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 9 أهداف
6- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف
7- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف
8- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
9- فينيسيوس جونيور (ديبورتيفو ألافيس): 8 أهداف