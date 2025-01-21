دوري نجوم العراق (15)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

النفط × نوروز 1-1

نفط ميسان × دهوك 0-2

الكهرباء × الطلبة 1-2

نفط البصرة × زاخو 2-3

ديالى × الكرمة 0-0

الكرخ × أربيل 2-4

النجف × الميناء 3-2

الزوراء × الحدود 3-2

كربلاء × الشرطة 0-1

القوة الجوية × القاسم 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)

1- الزوراء: 31 نقطة

2- الشرطة: 30 نقطة

3- القوة الجوية: 28 نقطة

4- زاخو: 28 نقطة

5- دهوك: 27 نقطة

6- الطلبة: 27 نقطة