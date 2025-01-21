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دوري نجوم العراق (15)… نتائج وترتيب

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دوري نجوم العراق (15)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

النفط × نوروز 1-1
نفط ميسان × دهوك 0-2
الكهرباء × الطلبة 1-2
نفط البصرة × زاخو 2-3
ديالى × الكرمة 0-0
الكرخ × أربيل 2-4
النجف × الميناء 3-2
الزوراء × الحدود 3-2
كربلاء × الشرطة 0-1
القوة الجوية × القاسم 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)
1- الزوراء: 31 نقطة
2- الشرطة: 30 نقطة
3- القوة الجوية: 28 نقطة
4- زاخو: 28 نقطة
5- دهوك: 27 نقطة
6- الطلبة: 27 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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