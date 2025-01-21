نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (9): الإسماعيلي يلاقي سموحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلعب غزل المحلة مع حرس الحدود الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجونة مع البنك الأهليبنفس التوقيت، والإسماعيلي مع سموحة الساعة 20:00، وإنبي مع طلائع الجيش الساعة 20:00 أيضاً.
ترتيب فرق المقدمة
1- الأهلي:18 نقطة
2- الزمالك: 17 نقطة
3- بيراميدز: 17 نقطة
4- سيراميكا: 15 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة