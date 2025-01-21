نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يصفه بالخراب.. نجم الأهلي السابق ينتقد تجديد عقد زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه من الأفضل الموافقة على رحيل أحمد مصطفى زيزو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" وجود محمد رمضان في الأهلي مهم، والمشكلة ليسه فيه أو سيد عبدالحفيظ أو خالد بيبو، المشكلة في أن المدرب يتوم وعد بلاعبين ويتم التعاقد مع لاعبين أخرين".

وتابع:" الأهلي يحتاج لوجود مدير كرة صغير السن يكون همزة الوصل بين رمضان واللاعبين، ومجلس الأهلي ضعيف أمام الجماهير كولر منذ فترة".

وواصل:" الإدارة لبعت بعض الطلبات لمارسيل كولر، كان يجب عدم اتخاذها، وفي النهاية تم التعاقد مع محمد رمضان في منصب المدير الرياضي".

وشدد:" الأهلي يسير على خطى الزمالك، واللاعبين ترحل ولا يتم اتمام صفقات".

وعن التجديد لزيزو قال:" التجديد لزيزو سيكون خراب على الزمالك، بسبب المقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه، بجانب أن ذلك سيؤثر على زملائه وغرفة الملابس ومن الأفضل رحيله في يناير الجاري".