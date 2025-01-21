انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:33 صباحاً - بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق لجنة امتحان مادة اللغة الإنجليزية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين.

ويبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 212 ألفًا و778 طالبًا يؤدون امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.