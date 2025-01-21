انت الأن تتابع خبر صيدلية في بيتك… استخدمي خليط زيت الزيتون مع القرنفل ولن تصدقي ماذا يحدث معجزة للجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذُكر الزيتون في القرآن الكريم لأنه نبات غني بفوائده ومكوناته على الصحة العامة، لذا يستخدم زيت الزيتون في أغراض كثيرة منها أغراض غذائية وأخرى علاجية، هذا بالإضافة إلى دوره الفعال في الوصفات الطبيعية التي تعمل على العناية بالشعر والبشرة، أما القرنفل فهو أيضا من النباتات الهامة والمفيدة لصحة الجسم، فهو يشتهر بتسكينه آلام الأسنان، وكذلك يمنح الشاي نكهة مميزة وجميلة، كما يدخل أيضا في الوصفات التجميلية، ولكن ماذا اذا مزجنا هذين المكونين معا في وصفة واحدة؟ وما هي الفوائد العظيمة التي ستعود على الجسم في حالة تناولهما معا؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها من خلال هذا التقرير فتابعونا.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

لتحضير وصفة طبيعية في منزلك بأقل تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت من القرنفل وزيت الزيتون، لابد من إتباع تلك الخطوات والمكونات وهي:

المكونات

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كذلك 10 حبات من القرنفل الغير مطحون.

كذلك كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

يوضع حبات القرنفل في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة.

يتم تصفية المزيج ويضاف إليه زيت الزيتون.

يتم وضعه داخل الثلاجة حتى يبرد.

يمكن إضافة العسل الأبيض إلى المزيج للحصول على طعم جميل.

يتم تناول كوب من مزيج زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تناول هذا المشروب الصحي مرتين بالاسبوع.

فوائد وصفة مشروب زيت الزيتون والقرنفل

يعمل تناول مشروب زيت الزيتون والقرنفل على إنقاص الوزن الزائد، والتخلص من الدهون العنيدة.

كما يعمل كملين طبيعي للقضاء على حالات الإمساك المزمنة والصعبة.

كذلك يؤدي وجود القرنفل في المشروب إلى تخفيف آلام الأسنان.

يساعد في علاج الربو، والقضاء على أمراض الجهاز التنفسي.

يعمل على حماية الكلى من التلف.

المشروب غني بمضادات الأكسدة.

يستخدم المشروب كمدر للبول.

يساعد في علاج الروماتيزم.

حماية الجسم من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يستخدم كمطهر عام للمعدة وحماية الجهاز الهضمي.

كما يستخدم كخافض للحرارة.

علاج الصداع.

كذلك علاج التهابات الأذن.

هذا بالإضافة إلى كونه فاتح للشهية.

فوائد زيت القرنفل للكرش