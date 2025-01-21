انت الأن تتابع خبر البرد مش هيدخل البيت تاني خلاص!!... عشبة جهنمية موجودة في كل بيت تقضي على نزلات البرد والسعال بعد مرة من الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اليانسون احد الاعشاب الطبيعية التي يحبها الكثير من الكبار ومن الصغار ايضًا، ويرجع ذلك إلى طعمة المميز الذي يدخل في مختلف المشروبات، اضافةً إلى المخبوزات المتنوعة ايضًا واشهرهم بسكويت اليانسون، ومن الجدير بالذكر انه قد بدأ استخدامة في علاج مختلف انواع الامراض منذ وقت قديم، حيث انه كان يعتبر اساسي في علاج حالات الكهة ونزلات البرد وغيرها من المشاكل الأخرى التي يمكن التعرض لها، ويرجع ذلك إلى احتوائة على مركب يدعى مركب الانيثول وهو الذي يعتبر من اقوى مضادات الالتهابات ومضادات الاكسدة،

فوائد اليانسون للجسم

يحتوي اليانسون على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الهامة، حيث انه يحتوي على مركبات تسهم بشكل كبير في التقليل من مستوى التهابات الجهاز التنفسي، مما يسهم في التقليل من السعال، ليس هذا فقط بل انه يعتبر اساسي في إذابة البلغم مما يسهم في إمكانية التنفس وفتح مجرى التنفس بالطريقة الصحيحة.

طريقة شرب اليانسون