انت الأن تتابع خبر أقوى الوصفات الطبيعية لفرد الشعر الخشن في لمح البصر .. شعرك هيبقي ناعم وحريري !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن النساء لديهن الرغبة دائما في الظهور بشكل لائق ومناسب في أي وقت وتحت أي ظرف حيث أن الجمال هو النعمة التي لا ترغب المرأة في فقدانها مهما مر الزمن لذا فإنهن يسعون للحصول على الشباب والمظهر الشاب لأطول فترة ممكنة وذلك من خلال الاهتمام بالمظهر ولعل الشعر من أهم العلامات التي تميز المرأة لكن في بعض الأحيان قد تعاني المرأة من الشعر الخشن والمموج لذا ترغب في الحصول على بعض الوصفات التي تساعد في التخلص من تلك المشكلة وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي من سطور .

وصفة زيت الخروع وجوز الهند لفرد الشعر

أولا نعمل على الخلط بين ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت الخروع وذلك حتى نتمكن من الحصول على المزيج المناسب

ثم يتم وضعه في الميكرويف لمدة 30 ثانية من أجل تدفئة المكونات

على أن نقوم بتوزيع هذا الخليط على فروة الرأس ثم التدليك من أجل الحصول على النتيجة اليي تريدين

نتركه على الشعر مدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء الفاتر

وصفة البيض وزيت الزيتون للشعر