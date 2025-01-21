نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلنقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ مع نظيره فريق ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، وذلك في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول مع نظيره ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتي القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد ليل عبر قناة bein sports 1.



