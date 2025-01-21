الرياضة

شبانة: بيراميدز ينتظر حمزة علاء

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شبانة: بيراميدز ينتظر حمزة علاء

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز يضغط حاليا بقوة للتعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى النادي في نهاية الموسم كصفقة أنتقال حر.

شبانة: بيراميدز  ينتظر حمزة علاء


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز عرض على حمزة علاء تقاضي ٢ ونصف مليون دولار خلال ثلاثة سنوات مدة عقده.

وأتم شبانة بأنه حتى الآن هناك فوارق كبيرة في الأرقام بين ما يطلبه اللاعب وما يعرضه الأهلي عليه للتجديد
 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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