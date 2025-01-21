انت الأن تتابع خبر زود جسمك بالعناصر الغذائية اللي عايزها بشويه منه وشوف النتيجة!!.. مفاجاة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول اللب الابيض!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب الأبيض، المعروف أيضًا ببذور دوار الشمس، هو أحد المكسرات الصحية التي تُعد خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة، ويتمتع اللب الأبيض بالكثير من الفوائد الصحية نظرًا لما يحتويه من فيتامينات، معادن، وأحماض دهنية أساسية، وبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يساهم اللب الأبيض في تعزيز صحة القلب، الهضم، والبشرة، كما يعتبر من المصادر الجيدة للطاقة، وفي هذه المقدمة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يمكن أن يقدمها تناول اللب الأبيض بشكل منتظم.

فوائد تناول اللب الأبيض

اللب الأبيض، المعروف أيضًا باسم بذور دوار الشمس، هو من المكسرات الصحية التي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، إليك أبرز هذه الفوائد:

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي اللب الأبيض على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E، وفيتامين B، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك.

داعم لصحة القلب

يعتبر اللب الأبيض من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الصحية (أوميغا-3) التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب.

تحسين الهضم

يحتوي اللب الأبيض على نسبة جيدة من الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من مشكلات الإمساك.

مضاد للأكسدة

بسبب احتوائه على فيتامين E والسيلينيوم، يمتلك اللب الأبيض خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة وتحسين صحة الجلد.

تعزيز الطاقة

اللب الأبيض يعد مصدرًا جيدًا للطاقة، فهو يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات الصحية التي تمنح الجسم طاقة مستدامة.

دعم الصحة النفسية

يعتبر اللب الأبيض مصدرًا جيدًا للماغنيسيوم الذي يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

مفيد لصحة الشعر والبشرة