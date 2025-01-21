وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي، الذين ينتمون إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وتحالف الاشتراكيين والديمقراطيين، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لدعم اليونان والنواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، خاصة في ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين مصر واليونان وخصوصية العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على التعويل على النواب اليونانيين داخل البرلمان الأوروبي لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر التى تبلغ ٤ مليار يورو.



واستعرض الوزير عبد العاطي، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في ١٧ مارس 2024 وصدور الاعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدًا حرص مصر على استمرار متابعة تنفيذ محاور الشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

وأطلع الوزير، النواب على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.

كما استعرض وزير الخارجية، التحديات الخطيرة التي تمثلها أزمات المنطقة على أمن واستقرار الإقليم، وأهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، فى ظل الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.