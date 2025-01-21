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رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الطلاب عن أعشاب مكنها تحسين عمل الذاكرة وزيادة التركيز، خاصة خلال فترة الامتحانات يمكن لبعض الأعشاب والتوابل أن تعزز صحة الدماغ، وبعضها قد يكون متوفرًا في منزلك في السطور التالية، نتعرف على هذه الأعشاب وفقًا لموقع Very Well Health.

المريمية

[عشبة جبارة تقضي على 40 مرض وتعزز الذاكرة والتركيز وتدافع عن السكر وتبعد الزهايمر.. أسرار ربانية تكشفها!]

تعد المريمية من الأعشاب المفيدة للذاكرة، إذ تحتوي على مركبات قد تعزز الوظيفة الإدراكية والعصبية تعتبر المريمية أيضًا مفيدة في تحسين الإدراك والمساعدة في علاج مرض الزهايمر.

الكركم

الكركم هو أحد التوابل المعروفة والمستخدمة منذ القدم، ويحتوي على مركب يُسمى الكركمين الذي يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يعود بفوائد على صحة الدماغ والجسم بشكل عام تشير الأبحاث إلى أن الكركم قد يعزز صحة الدماغ ويقلل من خطر مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم البروتين بيتا أميلويد، الذي يرتبط بتشكل اللويحات الدماغية المسببة للزهايمر كما قد يساعد الكركم في حماية الدماغ من انهيار الخلايا العصبية.

الجنكة بيلوبا

تعد الجنكة بيلوبا من العلاجات التقليدية المشهورة في الطب الصيني لعلاج الخرف، حيث يعتقد أنها تحسن الوظيفة الإدراكية عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ أظهرت بعض الدراسات أن هذه العشبة قد تكون مفيدة في تحسين الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أو الضعف الإدراكي المعتدل.

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