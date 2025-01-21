نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على امتداد عدة كيلومترات اصطفت المئات من الشاحنات علي طريق مصر الإسماعيلية استعدادا لإطلاق القافلة التاسعة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لدعم الأشقاء الفلسطيني، بمشاركة العشرات من مؤسسات المجتمع المدني.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي تفقد القافلة التي شهدت مشاركة العشرات من مؤسسات المجتمع المدني تتقدمهم مؤسسة مصر الخير، مثنية علي جهود المجتمع المدني لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.

وتأتي القافلة في إطار جهود التحالف الوطني لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بضرورة تكثيف الجهود الإنسانية لنصرة أهالي قطاع غزة.

من جانبه قال المهندس أحمد يوسف مدير إدارة المساعدات الإنسانية بمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة جهزت ٥٠ شاحنة تحمل أكثر من ألف طن من الاحتياجات الأساسية ضمن القافلة الاغاثية التاسعة للتحالف تضم مواد غذائية وعبوات مياه وأدوية ومستلزمات طبية وعناية شخصية وملابس وأحذية وحفاضات أطفال وآلبان، وتستعد حاليا للدخول لقطاع غزة.

وأضاف أن المؤسسة شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل علي مدار الساعة لمتابعة تجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار طارق حسن مدير إدارة العلاقات الحكومية بمؤسسة مصر الخير، إن مساعدات مصر الخير تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كنوع من أنواع الدعم لهم ليتمكنوا من تحمل الأعباء التي تواجههم، وكذلك التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية وفقا للقوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي اشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية وعبوات المياه والمواد الغذائية ومعلبات الطهي الجاهزة ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها.

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