وزير الاستثمار يبحث مع سابانجي التركية فرص الاستثمار في مصر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:15 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا مع سينك ألبر الرئيس التنفيذي لشركة سابانجي القابضة التركية العاملة في مجالات الصناعة والتمويل، لبحث فرص الاستثمار في مصر.

جاء ذلك، في إطار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وقال وزير الاستثمار إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر وإمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء بحث مجالات عمل الشركة، والتي تشمل الطاقة والخدمات المالية وصناعة الإسمنت وتجارة التجزئة وصناعة المنسوجات والكيماويات والسيارات.

وأوضح أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تلائم مجالات عمل الشركة، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وصناعة المنسوجات والأجهزة المنزلية.

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ولفت «الخطيب» إلي أن اللقاء بحث إمكانيات الشركة التركية بخطط الدولة المصرية الهادفة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونوه الوزير إلى أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مجالات مشروعات البنية التحتية كالإسكان والنقل والبنية التحتية لمشروعات الكهرباء، وكذا مشروعات المنسوجات والكيماويات والسيارات والحلول التقنية والأتمتة الصناعية والخدمات المالية.