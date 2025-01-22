نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: التعاون مع إيه بي موللر ـ ميرسك الدنماركية يحقق هدف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:15 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة “إيه بي موللر ـ ميرسك” الدنماركية، وذك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي بسويسرا “دافوس 2025”.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، التعاون بين الشركة والحكومة المصرية ممثلة في هيئة قناة السويس، خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يحقق هدف تطوير الخدمات بالموانئ البحرية.

ونوه مدبولي إلى النتائج المهمة للزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدنمارك، في ديسمبر الماضي، والتي شهدت عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجموعة لتعزيز التعاون والنظر في زيادة حجم أعمالها بمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى جانب من التأثيرات السلبية التي تفرضها التطورات في منطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة، معرباً عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بما يساعد على عودة الملاحة لطبيعتها، على النحو الذي يخدم حركة التجارة العالمية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستمرار التطورات الجارية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى نجاح جهود الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ سريانه اعتباراً من أول أمس.

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وأكد مواصلة جهود مصر للحفاظ على مكتسبات وقف إطلاق النار، ومتابعة المراحل المختلفة لتنفيذ بنوده، إلى جانب العمل على بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، واستكمال المساعي الخاصة بنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى سكان القطاع.

من جانبه، أكد فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة “إيه بي موللر ـ ميرسك” الدنماركية، أنهم يتابعون باهتمام تلك التطورات الإيجابية في المنطقة، مُعرباً عن أمله في استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما ينعكس بالإيجاب على أمن الملاحة البحرية.

وخلال اللقاء، دار نقاش بشأن جهود التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر في مجال النقل البحري، وانعكاس هذا الأمر ـ بجانب مختلف أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ـ على مواجهة تحدي التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.