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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس: التزام مصر بسداد متأخرات شركات النفط يشجع على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 11:11 مساءً - سمر السيد_ اعتبر بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” ، إن التزام السلطات المصرية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية أمر مشجع على زيادة الاستثمار في الحقول القائمة من قبل بعض الشركات.
وتوقع البنك الأمريكي في أحدث تقاريره التي أصدرها عن الاقتصاد المصري أن تساعد آبار جديدة تحفرها شركتا إيني الايطالية والنفط البريطانية بريتش بتروليم في زيادة الإنتاج على المدى المتوسط.
لكنه يرى أن السيولة في القطاع لا تزال محدودة، معتبرًا أن وتيرة سداد المتأخرات تعد بطيئة، وغير متساوية، حيث تتلقى الشركات الأصغر حجماً أقل من نظيرتها الكبيرة.
وأضاف أن التوقعات للاستثمار في مختلف أنحاء الصناعة ككل ليست واضحة، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإنتاج يمكن أن يعود إلى مستوياته المرتفعة سابقاً في ضوء غياب اكتشافات جديدة كبيرة.
ورجح البنك الأمريكي أن يظل العجز في الطاقة كبيراً في المدى المتوسط، وإن كان آخذاً في الانخفاض.
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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة ضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
وأفادت تقارير صحفية خلال شهر نوفمبر الماضي بأن الحكومة سددت مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 2 مليار دولار، ليتبقى مليار دولار فقط من تلك المستحقات.
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