انت الأن تتابع خبر مستحيل تصدق اللي هتسمعة!!... فتاة شربة كوب من منقوع القرنفل مرة يوميًا لمدة اسبوع واللي حصل مش متوقع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل فتاة سورية قد واظبت على شرب منقوع القرنفل مرة واحدة يوميًا على الريق لمدة اسبوع قد لاحظت فرق كبير وتحسن كبير في صحتها، حيث ان القرنفل يعتبر واحدًا من االاعشاب التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، ويرجع ذلك نتيجةً لإحتوائية على مضادات الاكسدة والتي تسهم في حماية ومحاربة الجسم لاي نوع من انواع الامراض،

فوائد منقوع القرنفل للجسم

يحتوي منقوع القرنفل على كمية كبيرة من اللياف الغذائية والفيتامينات الهامة للجسم وهي التي تضيف قيمة غذائية عالية، ليس هذا فقط بل انه يحتوي على معدن المنجنيز وهو الذي يلعب دور هام جدًا في علاج مشاكل العظام المختلفة والمساهمة في تقويتها، كما يسهم القرنفل ايضًا في حماية الجسم من الاصابة بمرض السرطان، حيث انه يقيد خلايا السرطان من الانتشار في الجسم.

طريقة عمل منقوع القرنفل

في اول خطوة ابدئي في وضع كوبين من الماء في إناء على النار مع اضافة ملعقتين من القرنفل، ثم قومي بتهدئة النار وترك الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد مرور الوقت قومي برفع الخليط من على النار وتغطيته وتركة حتى الصباح لمدة 10 ساعات على الاقل، وبعد مرور الوقت ابدئي في تصفية الخليط وشربة على معدة فارغة يوميًا للاستفادة من فوائدة.

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