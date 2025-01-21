رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة "سيمنز" الألمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:33 مساءً - خلال مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ "بيتر كويرتي"، عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة "سيمنز" الألمانية، بحضور السفير/ محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع شركة " سيمنز" والاستعداد لاستقبال مسئولي الشركة في أي وقت بمقر الحكومة، وذلك في ظل الشراكة الكبيرة والمهمة بين الجانبين في العديد من المجالات.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على متابعة الشراكة بين الجانبين، وتوسيع أطر تلك الشراكة لترقى إلى مستوى أشمل؛ لتتضمن مجالات جديدة تتميز فيها الشركة بالخبرات اللازمة.

بدوره، أشاد السيد/ " بيتر كويرتي" بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركة، بجانب القيام بتذليل أي معوقات قد تواجهها، إضافة إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بها مع مختلف الوزارات والجهات المختصة، ولاسيما في ضوء حرص الحكومة على تطوير جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع النقل، لافتا إلى عزم الشركة متابعة مختلف مشروعاتها بمصر.

وأوضح السيد/ " بيتر كويرتي" أن شركة سيمنز تتطلع لتطوير تعاونها مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة، في ضوء عزم الحكومة تطوير هذا القطاع المهم، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما أعرب أيضاً عن تطلعه للتعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي عبر بناء الكوادر المصرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مُتابعة تنفيذ مختلف مقترحات التعاون بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.