انت الأن تتابع خبر "تجربة مدهشة".. علماء يكشفون عن عشبة يمكنها خفض نسبة السكر بالدم في 30 دقيقة..اقوي من الأنسولين ب100مرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الجينسنغ من النباتات الجذرية التي تتمتع بخصائص مضادة لمرض السكري، حيث يُمكنه خفض مستويات السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط أظهرت دراسة نشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الجينسنغ الأحمر الكوري من قِبل مجموعة من الأشخاص المصابين باختلال الجلوكوز الصومي.

تأثير الجينسنغ على خفض مستويات الجلوكوز في الدم

تعد الدراسة المشار إليها إحدى العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يمكن أن يسهم في تقليل مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري من النوع الثاني. يُعزى ذلك إلى المركبات الفعالة في الجينسنغ التي تساعد في تنظيم السكر في الدم وتعزيز استجابة الجسم للأنسولين.

تأثير الجينسنغ على الدهون والكوليسترول

أظهر تحليل تلوي في عام 2016 تحسنًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ ويرجع ذلك إلى الألياف القابلة للذوبان في الجينسنغ التي ترتبط بجزيئات الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد في التخلص منها، مما يساهم في تحسين مستويات الدهون والكوليسترول في الجسم.

الفوائد الطبية للجينسنغ

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجينسنغ يحتوي على خصائص طبية قوية يمكن أن تساعد في علاج العديد من الأمراض فقد أظهرت الأبحاث أن مستخلص الجينسنغ يساهم في تحسين القدرة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال كما يمكن أن يُعزز من الطاقة والتحمل ويُقلل من التعب والإجهاد.

تأثير الجينسنغ في خفض ضغط الدم

تشير الدراسات إلى أن استخدام الجينسنغ يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لذا يعد الجينسنغ علاجا فعالًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

تعزيز المناعة