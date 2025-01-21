انت الأن تتابع خبر تخلصي من حب الشباب المزعج في طرفة عين باستعمال تلك الوصفات الجهنمية !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما يوجد بعض الملاحظات التي تضعها المرأة على المظهر الخاص بها حتى وإن كانت ذات شكل جميل وجذاب لكن في بعض الأحيان تكون هناك أمور مزعجة للغاية مثل ظهور حب الشباب على الوجه والذي يعمل على التسبب في حالة من الضيق لديهن وذلك الأمر يقود المرأة إلى البحث عن حلول من أجل القضاء على تلك المشكلة من جذورها والعودة للبشرة الناعمة الصافية التي كانت عليها وهو الأمر الذي سنوضح الطريقة الخاصة به من خلال ما يلي من سطور من المقال .

وصفة النعناع للقضاء على حب الشباب

يتم الخلط بين ملعقتين من النعناع المجفف مع ملعقتين من دقيق الشوفان ثم ملعقتين من الزبادي في داخل وعاء عميق

نخلط كافة المكونات بحيث يتوفر لدينا خليط متجانس

نضع هذا المزيج على البشرة ثم يتم تركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يجف تماما

نغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص منه ثم يتم تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان نتائج أفضل

وصفة عصير الليمون للتخلص من حب الشباب