العالم اليوم - سوريا.. قسد ترفض تسليم "سجون المتطرفين" للإدارة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:25 مساءً - أعلنت قوات كردية تحرس مقاتلين من تنظيم داعش في سجن بشمال سوريا أنها تعارض تسليم المنشأة للإدارة الجديدة في دمشق.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، وهي قوة يقودها الأكراد وتسيطر على ربع مساحة سوريا، إن تنظيم داعش حاول بالفعل تنفيذ هجومين على سجون في محاولة لتهريب أتباعه منذ الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر، إذ يسعى التنظيم إلى استغلال الاضطرابات.

وفي سجن بمدينة الحسكة، حيث يحتجز نحو 4500 من مقاتلي التنظيم المتطرف بما في ذلك الكثير من الأجانب، توقع ضابط كردي أن تقوم داعش بمحاولة أخرى.

وقال الضابط الذي أخفى وجهه بقناع تزلج لرويترز: "عندما سقط النظام السوري استنفرت قواتنا العسكرية.. حينها داعش استفادت كثيرا ووسعت من مناطق نفوذها.. وجهزت قواتنا نفسها لمواجهة هجمات داعش".

وتمكنت رويترز من الوصول إلى السجن المحصن بشدة يوم السبت، حيث تحدثت إلى ثلاثة معتقلين، بريطاني وروسي، وألماني من أصل تونسي.