نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: منفذ عملية الطعن في تل أبيب من أصل مغربي ويحمل الجنسية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب من أصل مغربي ويحمل الجنسية الأمريكية.

ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة عدة أشخاص بجروح مختلفة في عملية طعن في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن مدنيا مسلحا أطلق النار على منفذ العملية.

وأفادت هيئة البث بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية الطعن، ولاحقا قال موقع "واللا" العبري إنارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب إلى 4 ومفوض الشرطة في طريقه إلى موقع الحدث.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "منفذ عملية الطعن يبدو مغربيا يحمل الجنسية الأمريكية"، مشيرة إلى أنه "يشبته بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "مواطنة إسرائيلية قامت بقتل منفذ عملية الطعن بمسدسها الشخصي".