الداخلية السورية: تخرّج أكثر من 300 عنصر من معسكرات درعا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها تخريج أكثر من 300 عنصر في أول دفعة من معسكرات درعا.

وجاء في بيان الوزارة: "تخرج أكثر من 300 عنصر في أول دفعة من معسكرات الانتساب الخاصة بالأمن العام في محافظة درعا"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة في منتصف ديسمبر الماضي.

وأرفقت الوزارة إعلانها بالشروط والأوراق المطلوبة للانتساب.