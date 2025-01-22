نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حكومة غرينلاند: سكان الجزيرة لا يريدون أن يصبحوا أمريكيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حكومة غرينلاند موتي إيغيدي، أن سكان الجزيرة لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين أمريكيين أو دنماركيين، وأن مستقبل الجزيرة يجب أن يحدده سكانها بأنفسهم.

وقال إيغيدي في مؤتمر صحفي: "نحن سكان غرينلاند، لا نريد أن نكون أمريكيين، ولا نريد أن نكون دنماركيين أيضا. مستقبل غرينلاند سيحدده سكان الجزيرة أنفسهم".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن غرينلاند، التي تتمتع بحقوق حكم ذاتي واسع ضمن مملكة الدنمارك، تواجه حاليا "وضعا صعبا".

من جهة أخرى، تدعم جميع الأحزاب الأربعة الممثلة في برلمان غرينلاند حصول الجزيرة على الاستقلال عن الدنمارك. وقد أطلقت حكومة الحكم الذاتي بالفعل عملية تهدف إلى تحقيق ذلك.

وفي مايو 2023، تم تقديم مشروع دستور للجزيرة، تلاه تشكيل "لجنة المادة 21"، وهو اسم مرتبط بقسم من قانون الحكم الذاتي الذي يحدد المتطلبات اللازمة لتحقيق الاستقلال.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 7 يناير الجاري، إن غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحفاظ على غرينلاند يكلف الدنمارك الكثير، كما أكد أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر من الصين وروسيا".

ومن جانبه، قال إيغيدي إن الجزيرة ليست للبيع ولن تباع أبدا. وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند.

وفي أواخر عام 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقا على قراره تعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.

كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي ومعه على القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء الجزيرة.