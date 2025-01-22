نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: أوكرانيا غير جاهزة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن أوكرانيا غير جاهزة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان بعد محادثاته مع نظيره السلوفاكي روبرت فيتسيو في براتيسلافا: "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى نفقات إضافية لدول الاتحاد، بما في ذلك هنغاريا".

وأضاف: "سيسبب انضمام أوكرانيا أضرارا لا يمكن إصلاحها لاقتصاداتنا".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك الإمكانيات المادية الكافية لقبول أوكرانيا. ونحن لا نريد تدمير بلداننا".

وبدوره صرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيشكل أساسا لحرب عالمية ثالثة.

وكان فيتسو قد صرح سابقا بأن أفضل حل لأوكرانيا هو الحصول على وضع محايد، لأن "لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة".