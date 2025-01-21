العالم اليوم - قائمة طعام "مأدبة التنصيب".. هذا طبق ترامب الأول

انتم الان تتابعون خبر قائمة طعام "مأدبة التنصيب".. هذا طبق ترامب الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:25 مساءً - تناول دونالد ترامب وجبته الأولى بعد ساعات قليلة من توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، لتكون هذه أول "مأدبة تنصيب" منذ عام 2017، حيث تم إلغاء هذا الحدث عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

مثل مأدبات الغداء التنصيبية السابقة، يتم تقديم 3 أطباق من المأكولات البحرية واللحوم والحلوى.

وفي الطبق الأول تناول ترامب كعكة سرطان البحر مع صلصة الطماطم وصلصة الغار والخضروات المخللة ، أما بالنسبة للطبق الرئيسي فهو عبارة عن قطع لحم مع البروكلي والبطاطا.

وبالنسبة للحلوى فكانت عبارة عن شطيرة بالتفاح مع الآيس كريم بالكريمة الحامضة والكراميل.

وفي مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى ترامب، الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.