"هتنام وهتروح في سابع نوم من غير قلق"..!! أشرب كوبًا قبل النوم واستعد للنعاس الفوري! العشبة الفعالة التي تعالج الأرق وتضمن لك ليالٍ هادئة"

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رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل في النوم يصعب معالجتها لكن قلة النوم قد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة،

مثل:

الشعور بالتعب المستمر وقلة النشاط طوال اليوم.

صعوبة في التركيز والانتباه في العمل أو الدراسة.

الاكتئاب والقلق.

ضعف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

زيادة احتمالية التعرض لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تأثير الأدوية الكيميائية على النوم

تحتوي بعض الأدوية الموصوفة لعلاج اضطرابات النوم على مواد كيميائية قد تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها قد تشمل هذه الآثار النعاس المفرط خلال النهار، صعوبة الاستيقاظ صباحًا، والإدمان على الدواء كما أن استخدام هذه الأدوية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تطوير مقاومة لها، مما يقلل من فعاليتها.

المكونات الطبيعية لتحسين النوم

بدلاً من اللجوء إلى الأدوية الكيميائية، يمكن استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تحسين النوم بشكل آمن هذه المكونات عادة لا تحمل آثارًا جانبية ضارة

من بين هذه المكونات:

مستخلص البابونج :يعد من الأعشاب المهدئة التي تساهم في الاسترخاء وتحسين النوم.

اللافندر: يعتبر زيت اللافندر من الزيوت العطرية المريحة التي تساعد على تهدئة العقل والنوم بشكل أفضل.

العسل: يحتوي العسل على مركبات تحفز إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالاسترخاء وتحسين النوم.

طرق استخدام المكونات الطبيعية لتحسين النوم

يمكن استخدام هذه المكونات لتحسين نوعية النوم يمكن شراء منتجات تحتوي على هذه المكونات، أو استخدامها في تحضير وصفات منزلية،

مثل:

إضافة مستخلص البابونج إلى ماء الاستحمام الدافئ قبل النوم.

استخدام زيت اللافندر في مبخرة أو وضعه على الوسادة قبل النوم.

تناول ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم.

من خلال استخدام هذه المكونات الطبيعية، يمكن تحسين النوم بطريقة آمنة وطبيعية دون الحاجة إلى الأدوية الكيميائية قد يحتاج البعض إلى تجربة عدة مكونات حتى يجدوا الأنسب لهم وإذا استمرت مشكلة النوم، يفضل استشارة الطبيب للحصول على التوجيه الطبي المناسب.

المشروبات الطبيعية لتهدئة الجسم وتعزيز النوم