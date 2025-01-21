الملحن صلاح الشرنوبي: يكشف سر نجاح اغنية كلام الناس مع جورج وسوف وتعاونه مع ذكري

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الملحن صلاح الشرنوبي مجيبا عن تعاونه مع المطرب جورج وسوف، والنجاح الكبير الذي حدث عور التعاون بينهما من خلال تقديم اغنية " كلام الناس " انني بعد نجاح اغاني " بتونس بيك " و"حرمت احبك "لوردة وأغنية "مغرم ياليل "لراغب علامة.

كان هناك رغبة في التعاون بيننا، وبخاصة من جانب جورج وسوف، وكانت تجربة متميزة وجاء الشاعر بكلام اغنية "كلام الناس " وقمت بتلحينها ونجحت وحققت صدي كبير.

أبرز تصريحات صلاح الشرنوبي

واضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، انني تعاونت مع المطربة " ذكري " وقدمنا عدد كبير من الأغاني الناجحة وكنت وقتها قدمت اغاني ناجحة لوردة وسميرة سعيد ونوال الزغبي، وجاء احد الاصدقاء وقال لي هناك مطربة جيدة "ذكري ".

وعندما تقابلنا قامت بغناء أغنية "علي بلد المحبوب " لام كلثوم ووجدت نفسي فرحان جدا بصوتها وقمت باخدها بالحضن من شدة سعادتي ومن وقتها استمرّت العلاقة وقدمنا و"حياتي عندك "، وكانت خطوة ناجحة وتجربة متميزة في بدايتها.

وتابع أن ذكري كانت تسافر إلى عدد من البلدان العربية لتقديم عدد من الحفلات، وكان لديها اصرار علي تصوير اغنية " وحياتي عندك " وقامت بتصوير الاغنية وانتاجها وحققت اغنية وحياتي عندك نجاح كبير في مصر والوطن العربي.

تعاون صلاح الشرنوبي ووردة



وعلي جانب آخر كشف الشرنوبي عن التعاون الرائع مع المطربة الكبيرة وردة،، وقدمنا اغنية بتونس بيك وحرمت احبك واخر اعمالي معاها ان الأوان.

وتعاونه الرائع مع محمد فؤاد واغاني " فاكرك يا ناسيني، كذاب، أنا لو حبيبيك، كما يكشف سر تعاونه مع إيهاب توفيق ومدحت صالح وهشام عباس ومحمد الحلو وحمادة هلال، وأيضا تجربته في الموسيقي التصويرية لعدد من المسلسلات.

تكريم صلاح الشرنوبي بالمملكة العربية السعودية

كما تحدث عن تكريمه بالمملكة العربية السعودية في حفل ليالي الشرنوبي، ورأيه في الموسيقي التي يقدمها الشباب ومنها الراب والشعبي واحب الأصوات إلى قلبه، ورأيه في الفنان والمطرب محمد الشرنوبي

وفي الختام كشف سر الفرقة الموسيقية " شرنوبيات "