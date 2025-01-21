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أحمد جودة - القاهرة -

رفض مدرب فريق باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، الدخول في الجدل الذي أثاره دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في إسبانيا، بشأن استفادة ريال مدريد من تحيّز تحكيمي.

ألونسو مشيدا بسيميوني: ما بناه في أتلتيكو مذهل

قال ألونسو ردا على سؤال في هذا الإطار: "أتيت من ألمانيا ولن أخوض هذا الجدل، أتركه للمنشغلين بهذه الأمور". لكنه، من جهة ثانية، أعرب عن احترامه الشديد لسيميوني، مشيرًا إلى أن ما بناه الأخير في أتلتيكو مدريد يعتبر "مذهلًا".

ويلتقي فريقا ألونسو وسيميوني اليوم في مدريد ضمن جولة جديدة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.