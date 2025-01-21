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أحمد جودة - القاهرة -

تلقي زياد عصام الشهير بـ كناڤارو مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا مواليد ٢٠٠٥ عرضان للمعايشه في ناديي ديبورتيفو تيرنيفي الاسباني وليجانيس

مدافع سيراميكا الشاب يتلقي عرضان للمعايشه في تيرنيڤي وليجانيس الإسباني

وينتظر موهبه سيراميكا حصوله علي التأشيره وموافقه أسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين ومدربه عبدالرحيم رايس للسفر إلى إسبانيا والانتظام في فتره المعايشه مع ناديي تيرنيفي وليجانيس

تمهيدآ للإنتقال لأحد الفريقين الصيف القادم

الجدير بالذكر أن أسامه نبيه المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب أبدي إعجابه بإمكانيات مدافع سيراميكا والمقرر ضمه في صفوف منتخب ٢٠٠٥ في المعسكر القادم تمهيدآ لإشراكه في المباريات الوديه التي يخوضها المنتخب استعدادآ لمشاركته في بطوله امم افريقيا للمحليين وأمم افريقيا للشباب المؤهله للمونديال