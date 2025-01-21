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أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة ٢" برئاسة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك للاطلاع علي آخر المستجدات المتعلقة بالمركز بعد إطلاق الافتتاح التجريبي منذ منتصف أكتوبر من العام المنصرم.

وزير الرياضة يلتقي مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر " الجزيرة ٢"

وأوضح وزير الرياضة ان المركز قد تكلف انشائه ٢٥٠ مليون تمت جميعها بالتمويل الذاتي بعيدا عن تحميل الدولة اي أعباء مادية، وهو ما يمثل نقلة هامة في الاعتماد علي الموارد الذاتية وهو ما يحقق ويرفع عن كاهل الدولة اي نفقات مالية ويضمن ايضًا تحقيق الكفاءة المالية للمركز حيث تم تحقيق ايرادات من العضويات الجديدة وغيرها من الإيرادات المتنوعة والتي تخطت ال٢٨ مليون جنيه في الخمس شهور الماضية منذ الإعلان عن إطلاق الافتتاح التجريبي للمركز.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه تم عمل اعادة أصول لكل ممتلكات الوزارة لعمل تنوع مختلف وغير تقليدي للاستثمار بالمجال الرياضي للمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة

حيث قمنا بتطوير حمام السباحة بالمنتدي التابع للمركز والان نعمل علي ضم المبني الخاص به إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢".

وهو ما يجعل المساحة الكلية تصل إلى ١٨ فدان لاستيعاب عضويات وتقديم المزيد من الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية بالمركز.

فيما وعد مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر " الجزيرة ٢" وزير الرياضة بتنويع مصادر الدخل للمركز عن طريق اتباع طرق غير تقليدية وعدم الاعتماد في الدخل المادي علي ايرادات الأنشطة الرياضية ولكن لدينا رؤي نحو جلب المزيد من الاستثمارات والتي ستمثل عوائد للدخل مميزة للمركز وهو ما تم البدء بالفعل بإتباعه وتنفيذه خلال الفترات المقبلة .