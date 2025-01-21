نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يناير الجاري، في جميع البطولات وتعد أبرزهم مواجهات دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي.



موعد مباريات دوري أبطال أوروبا



برشلونة × بنفيكا ـ الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD1.

ليفربول × ليل الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD2

أتلانتا × شتورم الساعة 6 الأربع على قناة beIN sports HD2

بولونيا× بوروسيا دورتموند الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD6

اتليتكو مدريد × باير ليفركوزن الساعة 10 مساءً على قناةbeIN sports HD3

كلوب بروج × يوفنتوس الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD4

سرفينا زفيزدا× باريس سان جيرمان الساعة10 مساءً على قناة beIN sports HD7

سلوفان براتيسلافا× شتوتجارت الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD5.



مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة × حرس الحدود الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 1

الجونة × البنك الأهلي الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × سموحة الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 1

إنبي × طلائع الجيش الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج × النصر الساعة 4.50 على قناة SSC Extra 1 HD

الرياض × التعاون الساعة 5.10 على قناةSSC Extra 2 HD

الهلال × الوحدة الساعة 7 على قناة SSC Extra 1HD

