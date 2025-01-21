"كاف" يعلن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:33 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأثنين، عن موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب أواخر العام الحالي 2025.

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام يوم 27 يناير الجاري بالعاصمة المغربية "الرباط"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بينما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.

وستقام القرعة بحضور ممثلي المنتخبات الـ24 التي تأهلت إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بينما تستضيف المغرب النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1988.

ضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كلاً من، مصر، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، الكاميرون، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الجابون، مالي، المغرب، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.

من ناحية أخرى، اقترب منتخب مصر ، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم بالمغرب، فى ظل رفض الكاف إقامة مباريات منتخب إثيوبيا على أرضه بسبب عدم اعتماد ملعبه بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا في شهر مارس المقبل، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن إثيوبيا طالبت المغرب رسميًا باستضافة مباراتها أمام مصر في الجولة الخامسة بتصفيات المونديال بمارس المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.