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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز أطفيح

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أطفيح، حيث تفقد النائب قرية الكريمات، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات مشددا بأستمرار رفع مستوى النظافة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات
الخاصة بنطاق المركز.

كما تابع الشهابي، ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق أبو منع وشارع جمال عبد الناصر وتركيب بلاك الانترلوك لعدد ٥٤ شارع بمدينة أطفيح مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عز أمين، رئيس مركز اطفيح، والمهندس فؤاد زكريا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة، والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان، ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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