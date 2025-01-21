دوري أدنوك الإماراتي (13): شباب الأهلي يستضيف الجزيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب شباب الأهلي مع الجزيرة الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، وخورفكان مع عجمان بنفس التوقيت، والعين مع النصر الساعة 19:00.

وتقام غداً الأربعاء مباراتان لحساب نفس الجولة حيث يلتقي اتحاد كلباء مع بني ياس الساعة 16:05، والوصل مع الشارقة الساعة 19:00.

وتُختتم مباريات هذه المرحلة بعد غد، الخميس، فيلعب العروبة مع دبا الحصن الساعة 16:05، والوحدة مع البطائح الساعة 19:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 31 نقطة

2- شباب الأهلي: 29 نقطة

3- الوحدة: 22 نقطة

4- النصر: 22 نقطة

5- الجزيرة: 21 نقطة