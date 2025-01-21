بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:56 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعد انتفاخ البطن دون تناول الطعام أحد المشكلات الصحية الشائعة التي تؤرق العديد من الناس. هذه المشكلة قد تكون ناتجة عن مجموعة من الأسباب المختلفة، والتي يجب التعرف عليها والتعامل معها بشكل سليم للحصول على راحة بال وراحة جسدية.

في هذا المقال، سنستكشف أبرز أسباب انتفاخ البطن دون تناول الطعام وكيفية التعامل معها.

أولاً، قد يكون انتفاخ البطن ناتجًا عن مشكلات في الجهاز الهضمي. فالإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإمساك أو الالتهابات المعوية يمكن أن تؤدي إلى انتفاخ البطن حتى في حالة عدم تناول الطعام. في هذه الحالات، من المهم التشخيص الدقيق للمشكلة الأساسية والتعامل معها بالطرق العلاجية المناسبة.

كما أن التوتر والقلق النفسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وظائف الجهاز الهضمي وينتج عنه انتفاخ البطن. فالضغط النفسي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز الغازات في الأمعاء وصعوبة هضم الطعام بشكل سليم، مما ينتج عنه انتفاخ البطن. في هذه الحالات، من المهم التعامل مع الجانب النفسي عن طريق ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل وطلب المساعدة من المختصين عند الحاجة.

علاوة على ذلك، قد يكون انتفاخ البطن ناتجًا عن الحساسية الغذائية أو عدم تحمل بعض المواد الغذائية. فتناول الأطعمة التي يصعب هضمها أو الأطعمة التي تحتوي على مكونات غير متوافقة مع الجسم، مثل اللاكتوز أو الجلوتين، يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطن حتى في حالة عدم تناول الطعام. في هذه الحالات، من المهم التعرف على المواد الغذائية المسببة للمشكلة والتجنب التام لها.

كما أن نقص بعض العناصر الغذائية الهامة مثل الألياف أو البروبيوتيك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وبالتالي انتفاخ البطن. في هذه الحالات، قد يكون من المفيد تناول مكملات غذائية أو تعديل النظام الغذائي لتحسين التوازن الغذائي.

أخيرًا، قد يكون انتفاخ البطن ناتجًا عن بعض الحالات الطبية الأخرى مثل الحمل أو مشاكل في الغدة الدرقية أو مشاكل في الكبد أو الكلى. في هذه الحالات، من الضروري الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص الدقيق والحصول على العلاج المناسب.