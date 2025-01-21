الدوري الإيطالي (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

كومو × أودونيزي 4-1

فيورنتينا × تورينو 1-1

بارما × فينيزيا 1-1

كالياري × ليتشي 4-1

هيلاس فيرونا × لاتسيو 0-3

إنتر ميلان × إمبولي 3-1

روما × جنوى 3-1

بولونيا × مونزا 3-1

جوفنتوس × ميلان 2-0

أتلانتا × نابولي 2-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- نابولي: 50 نقطة

2- إنتر ميلان: 47 نقطة

3- أتلانتا: 43 نقطة

4- لاتسيو: 39 نقطة

5- جوفنتوس: 37 نقطة