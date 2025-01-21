نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الالماني بوروسيا دورتموند لكرة القدم لخوض مبارته أمام بولونيا الإيطالي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ريناتو دالارا.
ويقع بوروسيا دورتموند في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ33 برصيد نقطتين.
وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية.