الرياضة

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الالماني بوروسيا دورتموند لكرة القدم لخوض مبارته أمام بولونيا الإيطالي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ريناتو دالارا.

ويقع بوروسيا دورتموند في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ33 برصيد نقطتين.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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