ويقع بوروسيا دورتموند في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ33 برصيد نقطتين.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ريناتو دالارا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع