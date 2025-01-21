نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصم سالم: طلبات زيزو للتجديد للزمالك مبالغ فيها وبيراميدز سيهزم القطبين بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد معتصم سالم نجم الإسماعيلي السابق، إن طلبات أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك للتجديد للقلعة البيضاء مبالغ فيها.
أضاف سالم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" مطالب زيزو للتجديد مع الزمالك مبالغ فيها الغالية".
تابع: "يجب على مسئولي نادي الزمالك تحديد موقف زيزو ومن حق اللاعب أن يطلب الأرقام التى يحتاجها".
وأكمل: "رحيل زيزو بالتأكيد سيؤثر فنيًا على مستوي أداء نادي الزمالك ويجب حسم هذا الملف سريعًا".
وتحدث سالم عن أمنياته لمنافس بيراميدز المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلًا:" أتمنى مواجهة الهلال السوداني لسبب إنه يلعب خارج أرضه ودون جمهور وهذا عامل مهم".
واختتم:" أتوقع فوز بيراميدز على الأهلي والزمالك في الدوري".