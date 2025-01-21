الرياضة

معتصم سالم: طلبات زيزو للتجديد للزمالك مبالغ فيها وبيراميدز سيهزم القطبين بالدوري

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معتصم سالم: طلبات زيزو للتجديد للزمالك مبالغ فيها وبيراميدز سيهزم القطبين بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد معتصم سالم نجم الإسماعيلي السابق، إن طلبات أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك للتجديد للقلعة البيضاء مبالغ فيها.

أضاف سالم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" مطالب زيزو للتجديد مع الزمالك مبالغ فيها الغالية".

تابع: "يجب على مسئولي نادي الزمالك تحديد موقف زيزو ومن حق اللاعب أن يطلب الأرقام التى يحتاجها".

وأكمل: "رحيل زيزو بالتأكيد سيؤثر فنيًا على مستوي أداء نادي الزمالك ويجب حسم هذا الملف سريعًا".

وتحدث سالم عن أمنياته لمنافس بيراميدز المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلًا:" أتمنى مواجهة الهلال السوداني لسبب إنه يلعب خارج أرضه ودون جمهور وهذا عامل مهم".

واختتم:" أتوقع فوز بيراميدز على والزمالك في الدوري".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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