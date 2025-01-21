نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا: ساعدت وسام في بدايته مع الأهلي.. ولا أحد يعرف سبب رحيلي سوى هؤلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة بينه وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني ورحيله إلى صفوف الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة.

كهربا: علاقتي بوسام جيدة

وقال كهربا في تصريحات له ببرنامج الكورة مع فايق: "أنا عاطفي والتعامل النفسي مهم جدا وبيفرق معايا وأنا لاعب ماتشات والبدني بتاعي بيزيد أكثر من التدريبات ونفسيا لو أنا مش أفضل حاجة ممكن اتعرض للإصابة".

وتابع: "وسام أبو علي قريب مني جدا وساعدته في بدايته مع الأهلي وكنت عايز بس أكون في الصورة حتى لو وسام بيشارك ومتألق والأهلي بيتي والرحيل عنه صعب بالنسبة لي".

واختتم حديثه: "هتعب نفسيا وهحتاج وقت علشان استوعب رحيلي عن الأهلي محدش يعرف مشيت ليه من الأهلي غير اللي عارف اللي فيها وابتعادي عن المشاركة في الفترة الأخيرة كان تقصير مني".